Pari opportunità al femminismo. Senza retorica. Ci scrive Eugenia Roccella

I movimenti e le rivendicazioni non hanno saputo sottrarsi alla logica di schieramento, sono rimasti appiccicati a speranze di una sinistra che non c’è. La stessa sinistra che, a parte qualche eccezione, ha inserito le donne come una rotellina nell’ingranaggio dei nuovi diritti. L'intervento del ministro per le Pari opportunità

Al direttore - La lettera di Alessandra Bocchetti oltre a essere un messaggio alla ministra è uno scriversi tra donne, riconoscersi nella distanza. Ma quanto è grande questa distanza? Siamo noi che dobbiamo deciderlo, scegliendo di rifugiarci in schemi ideologici irrigiditi, o di aprire qualche spazio di diversa libertà. Ha ragione Bocchetti, noi femministe non abbiamo mai chiesto un ministero per le pari opportunità, però è stato istituito dopo che le donne hanno riempito le piazze e abbattuto muri legislativi e culturali, ribadendo di esserci, di non essere categoria né minoranza, ma semplicemente metà dell’umanità. Una metà che vuole essere libera, non come lo sono gli uomini, ma come sanno esserlo le donne. Quindi non libera dal proprio corpo, ma portando nello spazio pubblico tutte noi stesse, con il nostro corpo che genera e che non può essere controllato.