Le donne e i veri tabù sule pari opportunità. Lettera a Roccella

Il ministero, senza portafoglio, dovrà uscire dal "femminismo di stato": servirà non cadere nell'imbroglio di cercare di dare una stanza tutta per sé alla metà della popolazione e iniziare mettere bocca anche laddove la voce femminile non è prevista

Al direttore - Gentile ministra Roccella, affrontiamo prima i due argomenti che di questi tempi sembrano al centro del mondo. Primo: come vede la chiamo ministra. Che una donna voglia usare per sé il maschile è solo segno di quella miseria che si attacca tristemente alla pelle delle donne quando sentono di non avere storia. Un gesto ai miei occhi drammatico e triste. Secondo: sono proprio d’accordo con lei, l’aborto è il lato oscuro della maternità. Ma non è il solo. La maternità può essere oscura in sé quando non è desiderata. Può essere un abisso. Disgraziato chi viene al mondo senza il desiderio della madre.