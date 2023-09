“Quindici anni per salvare l'Italia dal collasso demografico”. Parla Rosina

“I dati dell’Istat usciti giovedì descrivono una situazione ancora più grave di quella che ci si sarebbe potuti aspettare: se entro 15 anni non riusciamo ad attuare un’inversione di tendenza delle nascite, portando l’Italia a convergere con i dati di fecondità di paesi europei come Francia e Svezia, dobbiamo dire addio alla possibilità di contenere gli squilibri demografici e rassegnarci quindi a una progressiva decadenza del sistema produttivo e del sistema di welfare, non c’è immigrazione e innovazione tecnologica che tenga”. Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia all’università Cattolica e autore per Laterza del libro “Crisi demografica” è preoccupato. Gli ultimi numeri forniti dall’istituto nazionale di statistica vedono ancora crescere la decrescita della popolazione: gli italiani saranno 58,1 milioni nel 2030 e scenderanno addirittura a 45,8 nel 2080, mentre il tasso di fecondità, ovvero il numero medio di figli per donna, è fermo al 1,25, molto lontano da quel due che consentirebbe la completa sostituzione tra le generazioni. “Si sono accentuate – dice Rosina – le difficoltà del paese a mettersi in una prospettiva d’inversione di tendenza delle nascite. Il numero medio di figlia per donna aumenta, ma davvero troppo poco, dunque non è in grado di compensare la riduzione continua della popolazione in età per figli: insomma non è sufficiente a far tornare le nascite a salire”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE