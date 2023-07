Studio di Oxford clamoroso: c'è correlazione tra stagioni calde e aumento delle nascite

Secondo i ricercatori dell'università britannica il vento caldo dell’estate funziona per favorire la riproduzione, a condizione di non esagerare. Ragioni per offrire un apposito turismo italiano

La rimozione del sudore (altolà al sudore!) è un tratto della modernità che scade nella fissazione. Una fisima generalizzata, un luogo in cui si nascondono altre repulsioni, magari qualche mania igienista (o moralista) anti sessuale, di quelle che intellettualmente e socialmente non si portano più. Ma per fortuna c’è il metodo scientifico a rimettere a posto le cose. Lo hanno applicato gli studiosi di Oxford, approfondendo e sistematizzando i dati sull’andamento delle nascite dopo le recenti stagioni estive caldissime. Diciamo subito che va accettata l’idea di una correlazione tra i nati a 9 mesi di distanza di uno specifico intervallo di tempo e il totale dei rapporti sessuali in una comunità. Qualche obiezione sarebbe possibile, ma almeno come approssimazione di una tendenza possiamo certamente dar credito all’ipotesi degli studiosi oxoniani.