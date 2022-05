L'Italia emuli la Francia sulle nascite

"Se queste tendenze continueranno, l’Italia non avrà più una popolazione”. L’allarme stavolta non giunge dall’Istat, ma da Elon Musk. Padre di sette figli, l’uomo più ricco del mondo si è detto preoccupato dei bassissimi tassi di natalità registrati in Italia. Come si esce da questo scenario da estinzione? In un nuovo studio dell’Ocse, l’Italia si è classificata tra le peggiori in Europa per il carico fiscale sulle famiglie con figli. Lì è il segreto per invertire il Titanic demografico. “Per l’economia la Germania è l’uomo forte d’Europa, ma quando si parla di demografia la Francia è la nostra donna fertile”, ha detto il demografo Ron Lesthaeghe, membro della Accademia delle scienze belga. In Francia c’è il prime à la naissance, il premio di nascita, un assegno di 927,71 euro per ogni nato che diventa il doppio (1.855,42 euro) in caso di adozione. Ma è soprattutto la leva tributaria il cuore della demografia francese.

