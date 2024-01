Le grandi città sono e resteranno eterne

Dalle grandi città moderne, e più ancora da quelle che ci aspettano nel futuro, si fugge. Per definizione. Non si contano i romanzi e i film, soprattutto ma non solo di fantascienza, in cui colonne di uomini e donne, vecchi e bambini lasciano le città in tutta fretta, con qualunque mezzo, tirandosi dietro un po’ di carabattole arraffate nella fuga. Anche a piedi, spingendo carretti e carrelli della spesa, se proprio non c’è altro per la bisogna. Ma in modo particolarissimo con le auto, file interminabili di auto una appresso all’altra, strombazzanti prima, rabbiose magari, poi via via sempre più rassegnate al proprio destino.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE