La crisi della famiglia italiana: ce n'è sempre meno dov'è più vivace il paese

Non c’è solo il problema, per la famiglia italiana, di avere raggranellato nel 2022 mediocrissimi risultati. Del resto, non si vede come avrebbe potuto fare diversamente. Le tendenze demografiche sono peggio che tenaci, anche soltanto riuscire a smorzarle è un’impresa. Per la prima volta nella storia d’Italia le famiglie con uno e due componenti superano il 60 per cento delle famiglie, mentre quelle di almeno quattro componenti raggiungono a stento il 20 per cento, una famiglia su cinque. La densità di famiglia continua a scendere, cosicché se pure espungiamo dal computo le famiglie fatte di una sola persona, che sono quasi 8,5 milioni, si raggiunge a stento, nel complesso delle altre, il valore medio di tre componenti a famiglia. Dunque il problema della famiglia italiana non si esaurisce nelle sempre più esigue dimensioni, frutto di due fenomeni di lunga data che si intrecciano assai pericolosamente per i destini dell’Italia tout court: la crescita ininterrotta delle famiglie unipersonali da un lato e delle coppie senza figli dall’altro.

