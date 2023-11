Cosa può fare lo stato sui femminicidi, senza fronzoli

Quando c’è stata la pandemia, abbiamo chiamato il generale Figliuolo, abbiamo preso fiere e palazzi, e organizzato una campagna vaccinale di massa. Anche questa è un’emergenza, e richiede le sue misure radicali. Prima fase: la norma sociale. “Non si fa” perché il comportamento è severamente normato: dalla giurisprudenza ma anche dai pari. Non dire quella stronzata misogina. Non ridere a quella battuta. Non giustificare il povero sfigato che fa il passivo aggressivo con la fidanzata. Non lo impareranno spontaneamente, ci vogliono campi di recupero. A scuola, perché la famiglia è proprio l’ambiente in cui la cultura patriarcale si riproduce. A scuola, perché da sempre la scuola è un sano antidoto alla famiglia.

