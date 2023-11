I “decolonizzatori del sapere” devono tutto alla civiltà occidentale che criticano

La storia europea e americana avrà anche prodotto crimini e orrori. Ma è grazie a lei che oggi siamo in possesso della democrazia e delle libertà moderne, a scanso di quello che vuol far credere la cancel culture

Ormai si va affermando anche da noi. Mi riferisco alla critica postcoloniale del sapere, cioè a quel movimento culturale che da qualche anno imperversa nei campus americani (e inglesi) costituendo una delle architravi della cosiddetta cancel culture. L’intera nostra civiltà – secondo questa posizione che ha visto il colpevole accodarsi della cultura liberal americana – sarebbe intossicata dal suo razzismo primigenio, da una volontà di sottomettere i popoli non bianchi esplosa con il colonialismo europeo ma risalente ben più addietro. Un convegno che si è tenuto in questi giorni all’università La Sapienza di Roma su “critica postcoloniale e decolonizzazione dei saperi” è una piccola conferma di come la decolonizzazione degli studi si sia diffusa.