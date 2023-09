Oggi si fanno i soldi su Onlyfans. E noi che ci dannavamo a scrivere di sesso

Ho l’impressione che questa sia l’estate più calda di sempre anche in senso figurato, perché mi sono arrivate da più redazioni richieste di scrivere qualcosa legato al dating, al sexting o a un più generico, quindi indicato con l’antico italiano, sesso. Sui primi temi è stato molto semplice liquidare le richieste: il mio ultimo appuntamento galante è di sei anni fa, quando Tinder era una roba per maniaci sessuali, mentre ho sempre faticato col texting perché in mezzo alle decine di notifiche non riesco a mantenere la serietà necessaria per rispondere a domande come “Dimmi quanto lo vuoi” – nella maggior parte dei casi la risposta è una: “Non abbastanza da alzare il culo da questo divano”. Invece se il tema è un vago “sesso” non si fa bella figura a tirarsi indietro. Si passa per educande, oppure vista la mia vicinanza alle posizioni cosiddette “woke” per delle noiose sessuofobiche davanti a cui non si può dire nulla. E se è vero che non si può dire nulla davanti a me, che non ho voglia di starvi a sentire, sono sinceramente imbarazzata dalla scrittura e dalla lettura di testi sul sesso, forse perché scrivere di sesso a un certo punto sembrava una tassa che le ragazze con ambizioni di scrittura dovevano pagare, e niente è meno sexy delle tasse.

