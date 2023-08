Hai voglia a spogliarti (online) se il maschio non ci prova. Urge rivoluzione

In un tempo in cui usare le mani è socialmente disapprovato, mettere like è più semplice che affinare il corteggiamento. Le femmine si spogliano più di prima ma i maschi ci provano meno

Estate. Stagione dei densi climi, dei grandi mattini. Dove tra i mammiferi estinti – o in via di estinzione – segnaliamo playboy e fatalone da spiaggia. Proprio adesso che i suddetti mammiferi dovrebbero migrare dalle palestre al bagnasciuga – dal pilates al topless – ecco che non si trovano più. Estinti o in via di estinzione. Ma che fine hanno fatto? Cos’è successo? Gli intrighi, le gite in bicicletta, le capannine, i balli della mattonella di “Sapore di mare” non esistono più. Estinti anche loro.