L'utopia urbana di Paolo Soleri in Arizona, tra il Mediterraneo e i pellerossa

Laggiù nell’Arizona / terra di sogni e di chimere / se una chitarra suona / rispondon mille capinere”, attaccava nel 1928 il celebre tango di Cesare Andrea Bixio e Bixio Cherubini… Quasi un secolo dopo, l’Arizona si rivela davvero la terra di un sogno chiamato Arcosanti, creato dall’architetto torinese Paolo Soleri, che forse è pure chimera o forse utopia, anche se chi cerca di portarlo avanti preferisce parlarne come di “una città-laboratorio”. Ma c’è anche la chitarra che suona. Anzi, è suonata proprio dai protagonisti padre e figlio di “Ask The Sand” (sottotitolo “Can we change the future?”): film che verrà proiettato il 14 giugno in anteprima mondiale al Biografilm Festival - International Celebration of Lives di Bologna e andrà successivamente anche alla Biennale di Architettura Countless Cities di Favara (Ag). Il documentario è scritto e diretto da Vittorio Bongiorno, in collaborazione con Sky Arte, che lo manderà in onda in autunno, e ha ricevuto il sostegno dell’Emilia Romagna Film Commission. Il regista, siciliano residente a Bologna, ha scritto in passato romanzi e documentari, come la storia musicale di Duke Ellington a Palermo nel 1970, il romanzo “Il Duka in Sicilia” (Einaudi Stile libero, 2011), o il documentario rockabilly “Greetings From Austin” (2019) andato in onda sempre per Sky Arte.

