Le utopie di Musk e Bin Salman: il loro sogno è far crescere le città come funghi

Vicino alla fabbrica, la mia fabbrica, perché tu possa lavorare, felice e protetto, per me. Nel cuore della mia capitale, perché tu possa vedere e apprezzare come io costruisco il futuro per i miei residenti e per coloro che vorranno entrare nel nuovo mondo, di cui mi sento profeta. Due miliardari, due progetti per il domani del pianeta. In Texas Elon Musk vuole costruire alla periferia di Austin una città laboratorio dove occupazione e vita sociale si mescolano armoniosamente con l’ausilio della tecnologia digitale. Ci vivranno i dipendenti dell’impianto che costruisce le auto elettriche Tesla, o di altre sue iniziative industriali. In Arabia Saudita Mohammed Bin Salman, principe ereditario e guida della monarchia che galleggia sul petrolio e sulla ricchezza che ne deriva, rovescia invece del tutto le moderne tendenze urbanistiche, che vogliono riconnettere le periferie ai centri cittadini, e costruisce a suon di miliardi nel centro di Riyadh un secondo centro urbano, una capsula, un satellite dove vuole sposare, in un ambiente artificialmente incontaminato e difeso dal cambiamento climatico, la cultura, l’intrattenimento, lo shopping, il turismo: con tante case per viverci, in una realtà immersiva che farà navigare abitanti e visitatori tra ologrammi ed esperienze virtuali. Che chiuderanno il resto del pianeta fuori dalle loro porte dorate. Sia Musk sia Bin Salman hanno una visione: l’umanità è stanca e in crisi, cambiamo il modo di vivere e lavorare, rottamiamo le vecchie città e ripensiamo i concetti di urbs e civitas che hanno accompagnato la storia degli agglomerati nei secoli. Ci credono e hanno il denaro per trasformare i progetti in realtà. Vogliono che la loro utopia lasci un segno nella storia. Per urbanisti e intellettuali invece le iniziative sono soprattutto una scommessa ardita, con un forte sapore commerciale, e che rispecchia la personalità dei loro ideatori: visionari, si, ma soprattutto autocrati e autoreferenziali, mossi da interessi personali. Ma la sfida è lanciata. Sono queste le città modello del futuro?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE