Lo strano rapporto che inchioda il saudita Bin Salman al caso Kashoggi

Ieri l’Amministrazione Biden ha pubblicato un rapporto dell’intelligence americana sull’uccisione del commentatore saudita Jamal Khashoggi. E’ deludente. Sono quattro pagine che arrivano alla responsabilità del principe ereditario al trono, Mohammed bin Salman, soltanto grazie a una concatenazione logica: il principe a partire dal 2017 controllava con pugno di ferro tutti gli apparati di sicurezza in Arabia Saudita, nessuno avrebbe mai preso questa iniziativa senza prima ottenere la sua approvazione, ergo l’omicidio non può essere avvenuto senza l’assenso di Bin Salman. Non ci sono novità fattuali, non ci sono elementi nuovi. Il rapporto pubblicato dalle Nazioni Unite nel giugno 2019 è lungo cento pagine e ha moltissimi particolari in più. E c’è quasi la certezza che la Cia disponga di prove più solide e che però l’Amministrazione Biden abbia voluto pubblicare un’affermazione politica più che un fascicolo d’accusa: Bin Salman, sostiene il rapporto, ha approvato l’operazione per catturare o uccidere Khashoggi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni