Ritorna il dibattito pro e contro. Ma i grattacieli fanno bene a Milano. Parla Boeri

Dal Pirellino a via Melchiorre Gioia, in città aumentano progetti e si riapre la discussione. “Criticare questo tipo di edifici in quanto tali non ha senso", dice l'archistar, che ha firmato il Bosco verticale, famoso in tutto il mondo

Non erano ancora nati, non c’erano neppure le prime ruspe in azione nei cantieri, ma i grattacieli già suscitavano perplessità, se non proprio ostilità. A farsi interprete di questi sentimenti fu Adriano Celentano che nel 2005, nel corso della trasmissione “Rockpolitik” da lui condotta, lanciò un’invettiva contro l’allora sindaco Albertini: “Vuole riempire Milano di grattacieli, è cieco come i sindaci che lo hanno preceduto”. Solo un anno prima la giunta aveva deliberato il via libera a Porta Nuova e a Citylife aprendo la strada a una rivoluzione urbanistica senza precedenti. Milano ai primi del 2000 era ancora una città “bassa”, c’erano giusto la Torre Velasca e l’iconico Pirellone di Gio Ponti a svettare su case più basse dei canonici 15-20 piani per almeno 70 metri d’altezza che autorizzano a parlare di grattacieli.