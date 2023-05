Tutti i numeri reali delle case popolari a Milano e in regione

Breve punto oggettivo su cosa significa in città “edilizia popolare”. E’ la casa per circa 90 mila persone, escludendo gli abusivi che non sono pochi, che rappresentano il 7 per cento dei milanesi: non poco ma neppure tanto, se si pensa a città come Vienna dove il 60 per cento della popolazione vive in alloggi sociali, peraltro di alta qualità. Due soggetti gestiscono un patrimonio immobiliare sparso a pelle di leopardo a Milano: il Comune, titolare dell’Erp (Edilizia residenziale pubblica) gestita da Mm e la Regione Lombardia che dirige l’Aler. L’offerta abitativa è organizzata in Sap (Servizi abitativi pubblici, quelle che chiamiamo case popolari), Sas (Servizi abitativi sociali destinati a particolari esigenze sociali) e i Sat (Servizi abitativi temporanei): complessivamente le unità abitative dell’Erp sono poco più di 27 mila mentre quelle dell’Aler sono oltre 34 mila. E’ interessante osservare la composizione dei nuclei familiari: le 21.544 famiglie che risiedono negli alloggi Erp sono 10.400 mononucleari, 5.455 con due unità, 2.738 con tre e le altre con 4 o più. Mentre le 24.438 famiglie che vivono nelle case Aler sono 10.971 con un solo componente, 6.892 con due, 3.106 con tre e le altre con almeno 4.

