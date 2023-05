La pace immobiliare di Sesto San Giovanni indica il futuro per tutta Milano

Un esperimento di urbanistica e sociologia insieme che mette in secondo piano gli elementi finanziari della prima fase. Cosa ne sarà dell’area delle ex Acciaierie Falck

Toccherà agli storici dirimere il quesito se quella di Sesto San Giovanni sia stata una vera guerra o solo una scaramuccia. Di sicuro la pace è stata raggiunta e, sembra, con reciproca soddisfazione di tutti i contendenti. Una pace imperniata, e non avrebbe potuto essere diversamente, sul ruolo di Intesa Sanpaolo che nell’operazione immobiliare aveva investito dall’inizio 900 milioni e, giustamente, voleva capire meglio in che direzione si stesse andando. Se stessero davvero arrivando nuovi investitori interessati al progetto iniziale di fare dell’area delle ex Acciaierie Falck un nuovo centro direzionale o se invece il mercato avesse maturato nel frattempo altre convinzioni (la raccolta di capitali si era fermata a 180 milioni contro il miliardo delle premesse). Grazie dunque alla banca di Carlo Messina e ai molteplici ruoli che svolge in questa partita è stato trovato un equilibrio economico e politico e, di conseguenza, si potrà voltare pagina.