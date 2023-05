“Zero sfitti in tre anni”. Come fare. Parla l'assessore Paolo Franco

Nelle case popolari ci è vissuto, Paolo Franco. Assessore alla Casa della Regione Lombardia, è stato nominato proprio mentre Pierfrancesco Maran, il suo omologo al Comune di Milano, lanciava gli “Stati generali dell’abitare”. Lui si è accomodato ad ascoltare, silenzioso. E intanto ha elaborato un suo piano, ambizioso. Iniziamo dalla fine, in questa intervista con il Foglio: “La mia idea è che in tre anni dobbiamo cercare di arrivare a zero appartamenti sfitti”. Sì, ma come ci si arriva? “Iniziamo ad analizzare la situazione. Perché siamo arrivati agli affitti insostenibili di oggi? Il caro affitti a Milano deriva dal non aver affrontato le politiche abitative nei piani di governo del territorio negli ultimi 20 anni. Si è sempre ragionato come città e non come metropoli. A questo hanno concorso tutti gli enti, anche se è evidente che la programmazione è strettamente in capo al Comune. Ma non voglio attribuire colpe: occorre prendere atto che se ai tempi delle grandi industrie come le Falck veniva presa in considerazione l’esigenza abitativa, poi per moltissimi anni questo non è stato più fatto”. E come si recupera? “Dialogando: Regione, Città metropolitana, Comune, fondazioni, associazioni di categoria. E facendosi guidare dagli esperti, perché la casa è qualcosa che esprime l’evoluzione della società. Occorre più competenza, e per questo l’assessorato sta pensando di avere anche sociologi nello staff che ci dicano come sarà la società tra 10 anni. Questa è una cura parallela di azione preventiva che si avvia per non trovarsi nella situazione di oggi”.

