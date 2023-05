L'icona della Universitaria in tenda e qualche verità sui “diritti” e lo student housing  

L’iconografia dei diritti sofferenti è in evoluzione costante, e del resto è costante anche la fame dell’informazione empatica che brama sempre nuove icone per l’ostensione. Nel catalogo de doléances l’ultima apparizione è l’Universitaria con la tenda. A materializzarla, una studentessa del Politecnico di Milano che la settimana scorsa ha piantato una tendina sul praticello dinanzi al Poli per dare visibilità alla sua protesta: “La situazione qui in città è impraticabile. Sono andata a visitare un numero indeterminato di case e per tutte chiedevano per una singola dai 700 euro in su, senza le spese”. Lei sente “tutta la precarietà della situazione”. L’informazione lacrimevole (ma un pochino fuorviante) ha steso il tappeto rosso e lo scorso weekend altre tende si sono affiancate, fino a sette, in una improvvisata Occupy Poli. “Sin dal primo giorno questa tenda ha voluto rappresentare non un singolo, ma tantissime persone in difficoltà perché gli affitti a Milano sono davvero insostenibili”. Il gran fritto d’indignazione suscitato dall’accampamento si innesta su un mood farlocco, quello di Milano “città che respinge”, e su un tema invece concreto e che sta forse arrivando un punto di svolta, quello delle politiche residenziali a Milano. Ma occorre segnalare una cosa: la crisi delle abitazioni non c’entra, se non di sponda, con quella della mancanza di residenze universitarie.

