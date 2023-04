Giù dalle torri: le banche svuotano e affittano, così cambia Milano

Unicredit conferma al Foglio che sta per subaffittare una delle tre torri di Piazza Gae Aulenti: 21 piani dove fino a poco fa lavorava un migliaio di persone della sede centrale della banca guidata da Andrea Orcel, che ha concentrato dipendenti e funzioni negli altri due grattacieli. Se il lavoro da remoto ha reso necessario rendere più razionale ed efficiente l’uso degli spazi, Unicredit ha fatto di necessità virtù: si è accordata con il proprietario degli immobili (il gruppo Coima) per far subentrare un nuovo affittuario (il nome è top secret). Anche la non lontana Bnp Parisbas cerca un coinquilino che possa occupare parte della “Diamond Tower” di Porta Nuova (detta anche “Panettone”) sede milanese della banca. E il gruppo Axa fa sapere di stare valutando un ulteriore ripensamento degli spazi dopo aver riunito tutti gli uffici di Milano nella “Palaxa” di corso Como. Se zona Garibaldi è in gran fermento, Citylife, altro importante centro direzionale milanese, è attenta a non far trapelare notizie di cambiamenti nonostante Generali (Torre Hadid), Allianz (Torre Isozaki) e Pwc (Torre Libeskind) facciano ampio uso dello smart working. E’ solo questione di tempo? Si vedrà. Intanto, il gruppo Cisco ha lasciato le Torri Bianche di Vimercate per affittare uno spazio molto più piccolo ma più scenografico e di rappresentanza adiacente al Museo della Scienza in Sant’Ambrogio. E’ il segnale che tra i grandi gruppi che hanno collocato la sede fuori Milano c’è chi ora medita di rientrare. E si potrebbe andare avanti con gli esempi per dire quanto i nuovi modelli organizzativi del lavoro, che da alcune aziende soprattutto della finanza e del fintech sono stati adottati stabilmente dopo la pandemia, possono cambiare l’assetto urbanistico di Milano.

