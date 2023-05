Manzoni e le pesti. Storia universale di morbi e libri. Brera celebra 150 anni dalla morte

Ei fu, ma per nulla immobile. A centocinquant’anni dalla morte (il 22 maggio del 1873) Alessandro Manzoni riesce nel miracolo di paracadutare in città il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano e di strappargli – tra le sale della Biblioteca Braidense, depositaria fin dal 1886 del ricco Fondo Manzoniano – una promessa: l’11 maggio riaprirà il tormentato e infinito cantiere di Palazzo Citterio, destinato a ospitare il raddoppio della Pinacoteca (Brera Modern, che nelle intenzioni del direttore James Bradburne sarà dedicata all’arte dell’Otto e del Novecento). “L’ampliamento di Brera è un progetto su cui punto e per dargli impulso tornerò ogni mese a controllare lo stato dai lavori”, annuncia il ministro che ieri ha visitato le sale di Palazzo Citterio, appena due civici più in là di Brera, ancora in attesa dei lavori correttivi necessari per trasferire in sicurezza parte della collezione di opere d’arte. Sangiuliano promette anche (non gli abbiamo strappato la data: vigileremo sulla Gazzetta ufficiale) imminenti concorsi pubblici per immettere nuova linfa nel personale ormai prosciugato dei musei statali, Brera e Braidense incluse.

