“Exagora”, il rap duro (ma giusto) che vale più di mille euro

"Trova uno come me che prende due lauree mentre ristruttura un garage per viverci tre ore al mese, mentre fa gabbia”. Nelle rime del potente sound del collettivo Exagora si cantano il disagio, la rabbia, la vita quotidiana delle periferie. Ma senza farne una retorica ribaltata e positiva, anzi. Sono ragazzi e anche ragazze, “bro” e “sista” cresciuti storti che hanno vissuto in famiglie e in quartieri storti (ma alzi la mano chi si sente un fusto dritto) e cercano il riscatto o anche solo l’opportunità di esprimersi attraverso un cd di musica urban. Con storie vere, realmente accadute, non come quelle dei gangsta trapper che idolatrano il crimine talvolta per posa e per ottenere la street credibility, ma che poi diventa un fattore criminogeno da cui è impossibile uscire. “Nella luce del buio ho trovato un destino, sulla strada sono rimasti in molti, verso la svolta non corre nessuno”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE