Milano ora è pronta al Pnrr

Strano destino quello dei fondi Pnrr. Tanto agognati durante la pandemia, tanto celebrati al momento dell’assegnazione, sono oggi visti con sospetto, quasi con timore. Ad autorizzare visioni pessimistiche sul loro ruolo e utilizzo sono proprio coloro che hanno in mano le redini di questa delicata partita: se Raffaele Fitto ministro in un certo senso plenipotenziario (Affari europei, Sud, Coesione e Pnrr) ha messo in chiaro che non tutte le opere saranno realizzate, a livello locale è arrivato il grido d’allarme di Guido Bertolaso, assessore lombardo al Welfare che ha denunciato l’impossibilità di impiegare i fondi europei per l’assunzione di personale sanitario di cui la regione ha urgente bisogno. In più anche le preoccupazioni di tanti comuni, in particolare quelli piccoli, sulle capacità di organizzare gli appalti. Il pensiero corre così a Palazzo Marino che, assieme a Roma, ha ottenuto le maggiori risorse.

