Perché il garbuglio di Fitto complica gli obiettivi del Pnrr di giugno

Le trattative sul RePowerEu e sulla modifica del Piano di riforme pongono un'incognita sui target del primo semestre: prevista giàuna procedura d'emergenza che farà slittare il pagamento dei 16 miliardi previsti. E sulla rata di dicembre, ancora in attesa, a Bruxelles dicono: "Lavori in corso"

Sarà pure come dice Raffaele Fitto per rassicurare i colleghi di FdI, che cioè sul Pnrr la Commissione ha da perderci, in termini di reputazione e di credibilità, almeno quanto il governo italiano, e che dunque insomma sarà nell’interesse di tutti, alla fine, trovare un’intesa che consenta a tutti di salvare la faccia. Sarà. E però il dilatarsi dei tempi e l’ingarbugliarsi delle trattative tra Roma e Bruxelles stanno generando più di qualche perplessità, tra i consiglieri di Ursula von der Leyen. Sullo sblocco della famigerata terza rata, quella congelata fin da gennaio, se è vero che un portavoce della Commissione ancora ieri pomeriggio parlava di “lavori ancora in corso”; ma anche, e forse più pericolosamente, sulla prossima sessione, quella di giugno. Per la quale si dà già per scontata una nuova richiesta di rinvio. Di almeno tre mesi.