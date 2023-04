Dopo 20 anni di immobilismo, Sala prova a cambiare sui parcheggi. Non sarà facile 

Adesso ci sono due studi che hanno definito le dimensioni di questa criticità, partiamo da quello del comune che presenta una situazione preoccupante: la sosta in strada ha raggiunto la sua capacità massima di accoglimento della domanda mentre quella in struttura può assorbire una quota delle auto presenti in strada pari ad appena il 5-10%. La domanda complessiva di posti auto, secondo la stima dell’ultimo piano parcheggi che però risale al 2013, ammonta a 66.700 posti. Il documento stabilisce che la priorità 1, quella più pressante, riguarda le zone Bande Nere, Città Studi, Corsica, Umbria-Molise-Calvairate e che occorre costruire parcheggi a raso, sotterranei e multipiano in altezza per rispondere a “situazioni di deficit molto accentuate dovute ad una locale carenza di offerta o a livelli di pressione particolarmente critici nelle ore diurne”. Più drastiche le conclusioni giunge la ricognizione effettuata dall’architetto Gian Paolo Corda, per conto di Assimpredil Ance, secondo cui mancano ogni giorno 89.000 posti auto e 34.500 ogni notte.

