“Non aumentare i parcheggi ma diminuire le auto”. Parla l'assessore alla Mobilità

Non c’è dubbio che ci vuole pazienza. Parcheggiare a Roma è un esercizio zen. Nella capitale ci sono circa 1,7 milioni di automobili, 628 ogni mille abitanti. Mentre i parcheggi su strada nelle aree centrali della città, quelle più trafficate, sono meno di 100mila (73mila circa a pagamento, 18mila gratuiti). A questi si aggiungono i circa 16mila stalli presenti nei parcheggi di scambio di Atac in prossimità di stazione della metropolitana e dei treni regionali e i 108 parcheggi coperti privati sparsi in tutta la città. La differenza tra auto presenti e soste possibili dà le dimensioni della questione. Il risultato – rivela un sondaggio – è che i romani spendono in media 35 minuti al giorno alla ricerca di uno spazio libero dove lasciare la loro macchina. Non a caso c’è chi ha deciso di prendere una decisione: basta automobile! Secondo i dati Aci aggiornati al 2021 Roma, come nelle altre città di grandi dimensioni, le auto sono diminuite negli ultimi 10 anni, sia a livello assoluto, sia rispetto alla popolazione. Ma non basta.

