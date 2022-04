Il Pd non ha più un euro. Il mistero del bilancio e la poca trasparenza

Il Partito democratico a Roma è in difficoltà sotto diversi aspetti: non ha soldi, non ha un sito ed è rimasto senza sedi

Senza soldi, senza sito, senza sedi. Il Pd di Roma è piuttosto scassato. Che le cose per i dem nella capitale siano piuttosto complicate non è una novità. Secondo la relazione presentata la scorsa settimana alla direzione romana dal segretario Andrea Casu, il Pd ha ancora oltre 1,6 milioni di euro di debiti. Quasi 300mila euro di debiti tributari, oltre 400mila di canoni non pagati per l’affitto delle sezioni, quasi 500mila di versamenti previdenziali.