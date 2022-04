Dalla questione energetica al post Covid e al Giubileo. Gualtieri al lavoro sui fondi

Dopo i sacrifici per la pandemia, occorre adesso fare altri passi “rispetto alle risorse comuni”, ha detto il sindaco a Bruxelles per la plenaria del Comitato delle regioni. Sul tavolo anche la crisi ucraina e la questione dei poteri necessari per gestire i finanziamenti

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri propone di “adottare” e ricostruire una scuola ucraina, e intanto torna nell’Europa dove ha lavorato per tanti anni, mettendo a fuoco la questione risorse. Ieri, infatti, in occasione della plenaria del Comitato delle Regioni a Bruxelles, Gualtieri si è fermato a parlare con i cronisti insistendo sul tema “conseguenze economiche della guerra” e su quello degli “investimenti importanti” per la transizione energetica digitale e per l’indipendenza energetica. Abbiamo fatto sacrifici per la pandemia, ha detto; ora bisogna fare altri passi “rispetto alle risorse comuni”, come quando si è decisa l’azione europea per sostenere i paesi più colpiti dal Covid, con emissione di titoli di debito comune e con il programma Next generation Eu.