Il Giubileo di Gualtieri: Draghi lo aiuta sui rifiuti, ma fondi saranno gestiti dal Mef

I poteri, che in Italia sono sempre super, gli serviranno per non incenerire il campo largo di Nicola Zingaretti in regione. Ma i soldi, che in Italia sono sempre del ministero dell’Economia, saranno gestiti da altri e non da lui. Per il sindaco Roberto Gualtieri è un buon compromesso. Il Giubileo del 2025, nelle intenzioni del governo, serve anche a rimettere i peccati di Roma e di quella bolgia burocratica chiamata Campidoglio. Dunque la capitale potrà avere un termovalorizzatore senza modificare il Piano regionale dei rifiuti, che non ne prevede. Gualtieri, in qualità di commissario governativo dell’Anno santo, potrà derogare a quanto già deciso da Zingaretti, senza voti né stress test in Aula per il governatore (il M5s è contrario). Sui soldi però Palazzo Chigi è stato chiaro: li gestiamo noi. O meglio la società “Giubileo 2025” cento per cento Mef.





La sede legale di questa scatola magica che gestirà 1,4 miliardi di euro stanziati dal governo in quattro anni sarà il comune di Roma. Tuttavia leggendo il dpcm di ventisei pagine, che il premier Mario Draghi firmerà in settimana, si capisce come tutto sarà gestito fuori dal Campidoglio. Competenze e uomini.



