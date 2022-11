La prosa deve adeguarsi al linguaggio necessario per il mondo che ha creato

Come devono parlare i personaggi dei romanzi? È il più annoso rompicapo della letteratura, e in particolare della letteratura italofona, che per secoli non ha avuto una nazione entro cui far circolare i parlanti. L'esempio di Manzoni

Come devono parlare i personaggi? E’ il più annoso rompicapo della letteratura, e in particolare della letteratura italofona, che per secoli non ha avuto una nazione entro cui far circolare i parlanti. La prima soluzione per un narratore ingenuo è che i personaggi devono parlare come si parla davvero, corollario del luogo comune secondo cui i personaggi sono persone reali, vengono da chissà quali anfratti a stuzzicare l’autore altrimenti dormiente, al quale assegnano il compito di lasciarli vivere. Balle. Se si sbobina una conversazione origliata in treno per trasformarla in testo, non si ottiene chissà quale epifania ma una verbalizzazione incoerente e sciatta, sufficiente a far chiudere qualsiasi romanzo per noia e sconforto. Controprova: i romanzieri italiani che oggi meglio riproducono nella propria prosa il passo del parlato – Paolo Nori e Ugo Cornia, per dirne due – ottengono quest’effetto con un sagace e raffinato artificio stilistico che, se lo utilizzaste verbatim parlando ai vostri conoscenti, vi piglierebbero per deficiente.