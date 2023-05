Da Calimero al Buondì, il progresso della promozione dei prodotti

Ecco gli spot più scorretti ed esilaranti della storia della tv. Quando la pubblicità non aveva l’obbligo del politicamente corretto e non esisteva ancora il #Metoo

Altro che “anima del commercio”, come dicevano i nonni, chiamandola però réclame. La pubblicità trascende le categorie di usi e consumi. Svela e rivela mentalità, mode, modi di vita, visioni del mondo e di come è cambiato, non necessariamente in meglio. Pensiamo al politicamente corretto: agli occhi dei nostri cari indignati speciali in servizio permanente, una bella percentuale delle pubblicità del passato remoto o anche prossimo risulterebbero appunto scorrette perché sessiste, razziste, cattiviste. C’è solo l’imbarazzo della scelta e talvolta, in effetti, la scelta è imbarazzante.