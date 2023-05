L'Italia è la nuova Ddr? Il World Press Freedom Index 2023 parla bene di noi

Aiuto, arriva la censura delle destre e non ho l’elmetto da mettermi. E’ stato il weekend premium del vittimismo dei censurati immaginari. Ha iniziato il noto fisico che ritiene che la colpa della guerra sia della Nato: “Siccome ho osato criticare il ministro della Difesa, il mio intervento (alla Buchmesse di Francoforte, ndr) è stato cancellato”. Poi il diluvio di Fazio cacciato dalla Rai. Ovviamente la censura non c’entra, ma l’Italia è il paese del percepito, anzi del manipolato: le destre, la censura. Peccato che il World Press Freedom Index 2023 racconti che l’Italia ha invece fatto un balzo in avanti nella classifica della libertà di stampa: dal 58esimo posto al 41esimo. 72 punti su 100. La classifica annuale di Reporters Sans Frontières è stata pubblicata qualche giorno fa, ma nel paese del percepito e del manipolato non ha avuto grande risonanza: c’è report e report. Siamo il paese in cui se Coldiretti scambia fatturato e pil, e dice che l’agroalimentare in Italia vale 580 miliardi di Pil, per tutti è oro colato. Anche per l’Istat il numero giusto va invece diviso per quattro. Chiedete a chiunque, e vi dirà che l’Italia è un paese sempre più corrotto (sono arrivate le destre, no?). Peccato che l’ultima classifica Transparency International abbia messo l’Italia un gradino sopra lo scorso anno (41esimo posto: non il paradiso in terra, ovvio, ma un passo avanti e non indietro.

