Cosa può imparare la nuova Rai da due grandi scelte di Fazio e Maggioni

Il tradizionale urlo di dolore espresso per i cambiamenti improvvisi impressi dalla politica in Rai rischia di suonare molto ipocrita quando gli svenimenti causati dall’occupazione del servizio pubblico arrivano da coloro che il servizio pubblico in questi anni lo hanno gentilmente occupato grazie alle triangolazioni con il vecchio potere politico. Non esiste, dunque, un tema di Rai occupata, così come non esiste un tema di occupazione del potere da parte della nuova classe politica, dato che i politici che si trovano oggi al potere fanno esattamente quello che facevano i politici che si trovavano ieri al potere e tendono cioè a presidiare militarmente tutte le caselle occupabili senza arrecare un grave danno alla vita economica del paese. Il tema della “vergogna Rai” – come ha enfaticamente titolato ieri La Stampa di Torino – è un tema che andrebbe sostituito con uno più importante, che riguarda un tratto particolare della natura del cambiamento in corso. La Rai di Carlo Fuortes verrà ricordata più per il modo ridicolo con cui l’ex amministratore delegato della Rai ha lasciato la Rai che per quello che la Rai ha fatto sotto la sua guida. Ma nonostante questo, nella Rai di questi anni, compresa la Rai di Fuortes, ci sono state alcune trasmissioni che, per le ragioni che vedremo, hanno impreziosito il servizio pubblico. E nei giorni in cui la Rai ridefinisce se stessa – da ieri come sapete, c'è un nuovo ad: Roberto Sergio – vale la pena celebrare quelle trasmissioni e persino omaggiarle.

