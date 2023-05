Rai per Jedi, FdI contro i giornalisti di Rep. e Stampa: "Ora li famo a capanna"

Era una Rai per Jedi, ma ora Viale Mazzini è Libero (gruppo Angelucci). “Si dice Gedi, con la “g”, ma non è quello de Starvars. Le consonanti, so ‘mportanti. ‘Un te sbaglia”. Siamo a piazza Mazzini, a pochi metri dalla sede Rai, con il giornalista talpa d’Italia, quota FdI, che, al collega piddino, ri-promette “mo te sfonno”. La talpa Rai avvisa che “stamo ‘a dettà ‘a linea. Te stò a offrì n’occasione unica. Domani sui giornali, de destra, lo famo a capanna al gruppo Gedi, agli Stalin con il colbacco. Ve srotolo er database de sti signori che lavorano in Rai. Er bunker rosso è quello di Lucia Annunziata”.

