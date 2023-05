L'attenzione dei mercati per le nomine delle partecipate è una lezione anche per la Rai

Nelle scelte riguardanti società quotate come Eni, Poste o Enel, dove oggi è stato votato Flavio Cattaneo ad e Paolo Scaroni presidente, la politica deve per forza tenere conto degli investitori e degli osservatori nazionali e internazionali: una garanzia per le opposizioni e per i contribuenti

Per qualche settimana abbiamo assistito alla scena di forze anti-mercato e movimenti ambientalisti che confidavano nel successo degli “speculatori internazionali” per bloccare le scelte del governo su un’azienda di stato. Alla fine l’operazione non è riuscita. Nell’assemblea di Enel la lista del Tesoro ha ottenuto il 49,1 per cento, quella di Assogestioni il 43,5 per cento e quella appoggiata dal fondo Covalis, che puntava a fermare la nomina a presidente di Paolo Scaroni candidando Marco Mazzucchelli, solo il 6,9 per cento, senza riuscire a eleggere consiglieri.