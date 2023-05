L'ad della Rai Fuortes è stato il più grande fallimento di Draghi. Meloni riformerà o lottizzerà?

Nessuno probabilmente si ricorderà più quale governo ha chiuso Alitalia, ma quando accadrà tutti si ricorderanno il governo che ha chiuso la Rai, l’azienda che passa di mano in mano come un candelotto di dinamite con la miccia sempre più corta. Conti sballati, ricavi ridotti di oltre 702 milioni di euro negli ultimi dieci anni, processi produttivi del secolo scorso, arretratezza tecnologica, circa tredicimila dipendenti e circa millesettecento giornalisti che sono assai più dei lavoratori della Fiat in Italia. Ed è probabilmente questa la ragione per la quale a luglio del 2021, il governo Draghi chiamò come amministratore delegato il dottor Carlo Fuortes. Ci volevano idee, riforme, e modernità. Preceduto com’era dalla fama di uomo che non si faceva mica spaventare dai sindacati, si pensava che Fuortes fosse proprio quello giusto. Tutta una mitologia, per la verità, basata all’incirca su quattro violini, un oboe e due timpani ipersindacalizzati e da lui sconfitti qualche anno prima all’Opera di Roma. Egli avrebbe dovuto lavorare per adattare la Rai al nuovo tempo. Invece, dopo due anni e dieci mesi il bilancio è quasi zero, si riduce alla sola attuazione d’un nuovo piano industriale che tutti però definiscono “acefalo” e “irrazionale”. Insomma Fuortes ha fatto una sola cosa: ed è sbagliata.

