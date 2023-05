Rischio pasticci sul “Fuortes act”. Lui non si muove, ma c'è una nuova squadra pronta

La norma c’è, ma prima che Carlo Fuortes faccia gli scatoloni e scenda giù dal settimo piano di viale Mazzini, salutando il cavallo Rai per dirigersi verso Napoli, Teatro lirico San Carlo, ci sono ancora tanti tasselli che devono mettersi in fila per il verso giusto. La nuova Rai che Meloni vorrebbe affidare all’attuale direttore di Radio Rai Roberto Sergio deve ancora attendere. Anche se già si intravedono le prime decisioni. Uno dei primi atti, si dice, potrebbe esserela rimozione di Stefano Coletta dalla direzione di Rai 1. L’uomo dei palinsesti sarebbe, secondo la solita (il)logica Rai, spostato al marketing. Fuortes comunque prima di “pagare moneta” inviando al Mef le sue dimissioni, vuole lotitianamente “vedere cammello” che, in pratica, significa avere fra le mani il decreto del ministero della Cultura che lo nominerà nuovo sovrintendente del San Carlo, dopo la decadenza certificata di Stéphane Lissner, l’attuale sovrintendente che lo scorso 23 gennaio ha compiuto 70 anni e che, dunque, per la nuova norma varata dal consiglio dei ministri giovedì, dal 10 giugno decadrà. Ci sono buone ragioni per le quali l’ad Rai attende con prudenza. La strada per Napoli è piuttosto accidentata, un tappeto di pericolosissime buche burocratiche, avvallamenti procedurali e crepe politiche.

