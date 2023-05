Rai playa. Ritratto del "lampadato" Roberto Sergio, futuro ad dopo Fuortes

Roma. Carlo Fuortes, perdonaci. Sei (quasi) il passato Rai. Il decreto “Fuortes Act” è stato approvato. Fuori il francioso Lissner dal San Carlo di Napoli, dentro Fuortes al San Carlo di Napoli (ora ti dimetti?). Adesso inizia “Rai, vamos a la playa”. Alzate il volume della radio e preparate la crema solare. Il nuovo ad della Rai, il designato da Giorgia Meloni (lo ha incontrato) è Roberto Sergio, l’ad “cocorito”, attuale direttore di Radio Rai, l’uomo che ha ribaltato un principio secolare. Per lui la radio si deve vedere, prima ancora di sentire. E infatti, Radio Rai non si sente, e lo scrivono gli ascoltatori. Da sei mesi, questo ad in itinere, ripete a tutti, anche al fioraio: “Farò l’ad Rai”. Fa in pratica le consultazioni come fanno i premier incaricati, ma Sergio si fa pure le lampade come Carlo Conti, anche se lui, ne fa un po’ di più.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE