No, sul gas non andrà tutto bene. Parla Paolo Scaroni

"Voi del Foglio mi sembrate un po’ troppo ottimisti”, dice Paolo Scaroni (già amministratore delegato di Enel, già amministratore delegato di Eni, oggi tra le molte cose anche presidente del Milan). Ribattiamo: dice sul governo Meloni? “No, sul governo del gas”. Nel senso che dovremmo essere più pessimisti? “Nel senso che sarebbe il caso di capire come siamo arrivati fin qui, cosa abbiamo fatto per evitare quello che sta succedendo, cosa possiamo fare per non aggravare ulteriormente i problemi che abbiamo”. E’ pessimista su quello che è stato fatto finora o su quello che potrebbe capitare da ora in poi? “Sono realista. Se mi dedica qualche minuto uniamo qualche puntino e proviamo a ragionare sul futuro”. Prego. “Il punto in cui ci troviamo oggi è purtroppo facile da inquadrare. Il famoso price cap a livello europeo è chiaro che non ci sarà e la colpa non è della Germania, che ha fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi paese in difficoltà poco indebitato, cioè usare il suo debito per risolvere problemi nell’immediato, ma la colpa è di chi non è riuscito a capire con anticipo quello che inevitabilmente sarebbe successo”. Sta criticando le sanzioni? “Sto criticando chi, avendo fatto le sanzioni, non si è preoccupato di prevenire conseguenze prevedibilissime”.

