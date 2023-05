Contro il pacifismo strabico

Natan Sharansky, insieme ad Andrei Sacharov uno dei principali esponenti della dissidenza sovietica degli anni Settanta, che passò nove anni in un gulag siberiano per le sue battaglie per i diritti umani in Urss, oggi ricorda che ci sono due condizioni necessarie per far cadere i tiranni come Putin: la prima è la presenza di dissidenti politici disposti a sacrificare la propria vita per la libertà, come stanno facendo molti prigionieri politici come Vladimir Kara-Murza, Alexei Navalny e Ilia Yashin; la seconda è la solidarietà attiva dei leader e dei cittadini del mondo libero: “È nel contribuire a forgiare questa solidarietà che i dissidenti hanno davvero un ruolo storico da svolgere”.

