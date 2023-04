Il cinismo dei pacifisti e il caso Kara-Murza

Una settimana fa, durante l’ultima udienza del processo per cui ieri è stato condannato a 25 anni di carcere, avrebbe potuto “pentirsi” per ottenere uno sconto di pena. Ma Vladimir Kara-Murza è andato incontro al suo destino rivendicando tutte le sue azioni: “Sono in carcere per le mie idee politiche. Per essermi espresso contro la guerra in Ucraina. Per aver lottato per molti anni contro la dittatura di Vladimir Putin... Non solo non mi pento di tutto questo, ma ne sono orgoglioso. Sono orgoglioso che Boris Nemtsov mi abbia portato in politica. E spero che non si vergogni di me”.

