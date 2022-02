Non si comprende la storia se la si riduce al banale conflitto tra buoni e cattivi

A chi ha visto il film “Don’t look up!” difficilmente sarà sfuggita una battuta, degna di Donald Trump, pronunciata dal colonnello incaricato di una missione suicida per salvare la Terra: “Saluto – dice costui dopo essere stato lanciato nello spazio – tutti e due i tipi di indiani. Quelli con gli elefanti e quelli con arco e frecce. Perché non avete mai unito le forze? Sarebbe stato fantastico”. Benché messe in bocca a un personaggio volutamente grottesco, queste parole saranno risultate sgradevoli per i nativi americani “con arco e frecce”, ma anche per quel mondo accademico statunitense in cui prospera da tempo la critical race theory, cioè la reinterpretazione della storia americana che denuncia il pregiudizio razziale come fondamento dell’esistenza stessa degli Stati Uniti e condanna qualunque tipo di stereotipizzazione etnica. Quella battuta sembra indicare come Netflix, la piattaforma che offre il film in streaming, proprio per il fatto di dover ottenere il gradimento (e gli abbonamenti) di un pubblico ben più ampio di quanti vivono nei campus americani o lavorano nelle redazioni dei giornali liberal, sia in grado di opporre una qualche resistenza ai dettami del politicamente corretto. Lo confermerebbe il fatto che il film “The Closer” di Dave Chapelle, accusato d’essere transfobico, non è stato eliminato dalla programmazione di Netflix. E lo conferma pure la recente serie “The Chair” (La direttrice), che racconta, con molta prudenza ma senza indulgere ai dogmi della cancel culture, la vicenda di un professore messo alla gogna dai suoi studenti.

