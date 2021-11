Fascismo, vaccini, gender. S'avanza l'opinionista che parla, straparla ma non sa

Meno ne so, più devo dirlo a tutti. È la nuova regola trasformata in legge da quindici anni di social. Ogni dibattito è ormai incattivito, isterico, rabbioso. Tutto si polarizza su posizioni intransigenti: Cancel culture, vaccini, fascismo, patriarcato due punto zero, global warming, elezioni comunali, non importa cosa. L’importante è schierarsi, mettere la bandierina, cavalcare l’onda. Sembra quindi del tutto normale che su temi anche molto complessi, “tecnici” e scivolosi, si esprimano soprattutto quelli che fanno un altro lavoro. Lo Zan (ormai alle spalle, “affossato”) è un caso da manuale. Nessuno lo ha letto, tutti ne hanno valutato possibili tremende conseguenze o, al contrario, lo hanno esaltato come unico baluardo di civiltà. D’altra parte non c’è più tema, dibattito politico, problema sociale su cui i nostri attori, cantanti, influencer, virologi, presentatori non sentano l’obbligo di schierarsi, di prendere una posizione quasi sempre perentoria, assertiva, inequivocabile. La tentazione dell’engagement è irresistibile. E il dubbio, quantomeno una sana e consapevole incompetenza in materia non si portano più.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE