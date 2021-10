Non è il fascismo il nemico del ddl Zan

Le ragioni che hanno portato il centrodestra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni ad affossare il ddl Zan sono ragioni che hanno poco a che fare con le questioni di merito e sono invece ragioni che hanno molto a che fare con la tattica, la furbizia e la propaganda politica. Salvini e Meloni considerano impellente il rischio che vi sia una dittatura gay pronta a dominare il mondo e le motivazioni che hanno spinto il centrodestra sovranista a votare contro il ddl Zan in fondo sono simili a quelle che hanno spinto il centrodestra a diffidare del green pass: di qua c’è il no alla dittatura gay, di là c’è il no alla dittatura sanitaria. Salvini e Meloni, come spesso capita, sono due impostori professionisti nella disciplina della finta difesa della libertà, ma da qui a trasformare, come ha fatto il Pd, l’adesione al ddl Zan in una cartina al tornasole – l’ennesima – utile a identificare i veri nemici del fascismo, ce ne passa.

