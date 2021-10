Faraone (Iv): "Ddl Zan? Il Pd di Letta ha giocato a mosca cieca con i diritti e ha perso"

È il giorno in cui la corsa del ddl Zan viene fermata in Senato, con 154 sì alla tagliola di Lega e Fratelli d’Italia e 131 no. Ed è il giorno in cui partono le accuse: il Pd contro Italia Viva, Italia Viva contro Pd e Cinque Stelle. Si poteva evitare? Da Iv il capogruppo in Senato Davide Faraone definisce “surreale” quello che è accaduto: “Ma se il buongiorno si vede dal mattino, diciamo che i primi sospetti abbiamo cominciato ad averli lunedì mattina, quando il deputato semplice Zan ha iniziato le sue personali consultazioni aprendo di fatto un doppio tavolo di confronto: da lì in poi siamo entrati in ‘modalità surreale’”, dice Faraone, “finendo con lo showdown di mercoledì, con il voto segreto sulla tagliola. Due tavoli aperti, uno dal Pd e uno politico con tutti i presidenti delle forze presenti in Senato, e tutto per giocare a mosca cieca con i diritti: una cosa scandalosa, indecente. E pensare che avevamo creduto davvero alle parole di Enrico Letta che, dal salotto di Fabio Fazio, aveva annunciato la sua volontà di aprire a un’intesa sul ddl Zan per portarlo a casa. Ci eravamo detti: finalmente finisce l’era del ‘o Zan o morte’ così come era finita quella del ‘o Conte o morte’. Macché”.

