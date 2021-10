Zanettin (FI): "Il ddl Zan era liberticida. La colpa è di chi non ha voluto mediare"

Il deputato di Forza Italia: "Troppi limiti alla libertà di espressione. Il diritto all'odio non può essere represso penalmente. Un'altra legge? Difficile in questa legislatura"

“Sono convinto che sia giusto così. Era un provvedimento pericoloso, liberticida. Che poteva avere delle conseguenze nefaste sul diritto d’opinione”. Il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin l’affossamento del ddl Zan l’aveva preconizzato, forse persino auspicato. Di certo, non se ne fa un cruccio adesso che s’è materializzato in Parlamento. “Sono contento che sia finita così. Evidentemente i dilemmi che albergano all’interno del Pd e di Italia viva si sono manifestati tutti al Senato. E sono stati decisivi”, dice al Foglio commentando a caldo l’esito dell’Aula. Che ha posto praticamente fine all’iter della legge contro l’omotransfobia. Rimandandola in commissione a un anno e mezzo dalla fine della legislatura. Ragion per cui, dice l’esperto di giustizia di FI, “che si approvi un testo da qui al 2023 la vedo molto difficile, anche se ovviamente non sono tra quelli che farebbero di tutto pur di non avere una legge. Avrei preferito di gran lunga una mediazione”.