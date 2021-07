A sportellate con Alessandro Zan

Abbiamo passato un’ora buona insieme con Alessandro Zan, deputato del Pd, primo firmatario della famosa legge contro l’omotransfobia, e con lui abbiamo provato a ragionare su cosa significhi questa legge, su quali siano i punti controversi, su quali siano le critiche da accettare, su quali siano le questioni da risolvere. E lo abbiamo fatto partendo da posizioni diverse: questo giornale ha scritto più volte che una legge che lascia ai magistrati l’interpretazione delle parole non può essere una legge intoccabile e l’onorevole Zan ha più volte risposto alle nostre critiche. Abbiamo scelto di tornare a dialogare con lui, sfidandolo a viso aperto, mettendo in campo sfumature diverse e ne è nata una discussione interessante, e lo abbiamo fatto subito dopo la vittoria di misura ottenuta in Aula, al Senato, dai promotori della Legge (mercoledì scorso le pregiudiziali di costituzionalità presentate da FdI e Lega sono state respinte con 124 sì e 136 no). Martedì scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Poi si voterà.

