Ansie e paure quando i social network vanno in tilt

Lunedì scorso per ben sette ore Facebook, Instagram e Whatsapp sono andati in down. Tutti, o quasi, si sono trasferiti su Twitter. Colpa della Fomo, la paura di restare tagliati fuori. Ma per molti è stata l’occasione per riscoprire il piacere della vita reale

Lo scorso lunedì, per circa sette ore, Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger sono crollati a causa, pare, di un errore nella configurazione dei server di Facebook. Questa caduta dei social network ha riguardato il mondo intero e si è trattato del disservizio più grande mai registrato dalla famiglia di Mark Zuckerberg; in Italia erano circa le cinque e mezza del pomeriggio quando si è cominciato a osservare come i feed non si aggiornassero, i messaggi mandati nelle chat non venissero letti e anzi, ancor prima inviati, e come fosse impossibile pubblicare aggiornamenti di stato.