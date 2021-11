L'Italia e i tabù da affrontare per essere un paese per giovani

In Italia si parla sempre di pensioni. E quasi mai di istruzione. Negli ultimi quattro mesi, i giornali italiani hanno dedicato 2.240 titoli a “Quota 100” o “Quota 102” e solo 245 titoli ai “test Invalsi”. Eppure il sistema scolastico italiano meriterebbe approfondite discussioni. Soprattutto in questo periodo. A luglio 2021, i risultati dei test Invalsi ci hanno mostrato i disastrosi effetti della didattica a distanza. Abbiamo scoperto che tra gli studenti delle scuole medie, il 45 per cento ha una preparazione inadeguata in matematica e il 39 per cento in italiano – con una crescita di 5 punti percentuali rispetto ai test Invalsi del 2019. Peggio ancora alle superiori, tenute in Dad per lunghi mesi. Uno studente su due non raggiunge i livelli minimi in matematica e il 44 per cento in italiano. In entrambe i casi con un incremento di ben 9 punti percentuali rispetto al 2019. Un incubo. In cui l’Italia ha scelta di entrare affidandosi quasi completamente alla Dad anche dopo l’estate del 2020, quando le evidenze empiriche mostravano che non erano le scuole e le università i luoghi del contagio. Si è scelto di lasciare a casa milioni di studenti italiani – dagli asili nido alle università. E quando sono arrivate le prime evidenze sul disastro scolastico, se ne è parlato pochissimo. Nel Regno Unito si discute di estendere l’anno scolastico per recuperare l’apprendimento perso con la Dad. In Italia i timidi tentativi di modificare il calendario scolastico sono caduti nel vuoto.

