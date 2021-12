La cosa più bella di “Don't look up” è che quando arriva la fine del mondo nessuno vuole accorgersene

Quel che impressiona di più del film di Adam McKay è il rifiuto della realtà commisurabile alla indecifrabile credenza in ogni forma di irrealtà. Non è un "come eravamo" ma un "come siamo"

La cosa più bella di “Don’t look up”, Di Caprio e Blanchett a parte, quella cosa per cui tutti dovrebbero vedere questo film, è nella coincidenza tra l’arrivo della cometa che distrugge il pianeta e la fine della dieta di Kate. Certo il film è uno sberleffo all’America trumpiana del lock her up, l’occasione per una prestazione sarcastica di Meryl Streep a segnalare la fine della presidenza Usa come istituzione imperiale del mondo libero; certo è un saggio di divina penetrazione e maniacale comicità sulla deriva dell’informazione-comunicazione multimediale; certo è una tradizionale commedia romantica con lieto fine e sorprese grottesche nella tragedia: ma tutto questo, compresa la tintura sci-fiction e la citazione implicita di Stranamore, si è forse già visto o era prevedibile.